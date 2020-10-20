Пермские компании стали победителями окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года»

Пермские IT-компании стали победителями окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года". Премия, я напомню, учреждена Правительством России.Пермские IT-компании стали победителями окружного этапа Всероссийской премии "Экспортер года". Премия учреждена Правительством России.

Презентация одной из последних разработок для систем видеонаблюдения прошла дистанционно. Пермские разработчики представили программу, способную автоматически следить за соблюдением масочного режима.

И дело тут не только в том, есть на вас маска или нет. Например, искусственный интеллект может определить, правильно ли используется защитное медицинское изделие, а вот сообщение о нарушении уже поступит вашему руководителю. Инновационные продукты пермских компаний были отмечены на окружном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе в номинации «Прорыв года». Сегодня в международном портфеле компании «Сателлит» 55 стран. Выходить на внешние рынки, в том числе помогают региональные меры поддержки.

Александр Коробков, генеральный директор компании ООО «Сателлит»: "Для того чтобы выйти на международный рынок, необходимо преодолеть множество барьеров. Барьеры очень разные. Те меры, которые принимаются на региональном уровне, они, безусловно, многим компаниям помогут и облегчат работу".

Для поддержки предпринимателей в период пандемии по инициативе губернатора Дмитрия Махониина региональное правительство предоставило субсидию на компенсацию части затрат на транспортировку товаров за рубеж. Кроме того, Центр поддержки экспорта помогает компаниям продвигать продукцию через площадки электронной торговли.

Ещё один обладатель почетного звания - «ИТ Профессиональные решения», ставшая лучшей в номинации «Экспортер года в сфере услуг». Направления деятельности – биотелеметрия и разработка комплексных программных решений для повышения производственных процессов на предприятиях.

Леонид Тихомиров, руководитель компании: "Мы заняли первое место в конкурсе в своём сегменте, это не конец истории – это только самое его начало".Также сразу в двух номинациях «Экспортер года в сфере высоких технологий» и «Новая география» победителем стала компания «ГалоПолимер», являющаяся одной из крупнейших по производству фторполимерной продукции в России.

Максим Шайбаков, генеральный директор АО «ГалоПолимер Пермь»: "Хочется отметить Италию, которая в этом году в условиях пандемии нарастила объемы потребления нашей продукции, также увеличены объемы в Германию и США".

За последние два года в Прикамье на 20% увеличилось количество экспортёров среди представителей малого и среднего бизнеса. Этот показатель был достигнут благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы должны ставить ставку не только на наши богатства, на минеральные удобрения, нефть, лес, но и на наши компетенции, которые мы приобрели. Они уникальные для страны и в чем-то даже для мира – компетенции в машиностроении, нефтехимии, робототехнике".

Победители премии «Экспортёр года» также станут участниками федерального этапа конкурса, церемония награждения которого пройдет в ноябре на международном экспортном форуме «Сделано в России».