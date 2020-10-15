Пермьстат: в Прикамье подорожали лекарства
В Прикамье подешевели картофель, конфеты и билеты в кино, но подорожали медикаменты. Пермьстат обнародовал данные об изменении цен на продукты, непродовольстывенные товары и услуги по итогам сентября.
Например, картофель подешевел на 29% по сравнению с августом, капуста и репчатый лук - почти на 20, свекла на 19, а морковь - на 32%. Подешевели виноград и яблоки - на 22%. В то же время подорожали апельсины, бананы, огурцы стали дороже на 6%.
Среди медикаментов больше всего в прошедшем месяце подорожал йод - на 11%, бромгексин, валидол, анальгин - на 4–5%. Кроме того, в аптеках подорожали стандартные электронные термометры, а также бинты и вата.
В сентябре в среднем на 6–12% «подешевели» услуги санаториев, домов отдыха, пансионатов. В пределах 2% уменьшилась стоимость билетов в кино, а также плата за аренду однокомнатной квартиры.
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