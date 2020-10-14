Пермяков предупредили об арктическом вторжении
На Пермский край надвигается холодный фронт - настоящее арктическое вторжение. Столбик термометра будет постепенно идти вниз. Пермяки почувствуют похолодание уже вечером. Как считают синоптики, это не аномалия, а возврат к климатической норме.
"В ночь на четверг значительно похолодает. По южной части края около нуля, по северу вероятны заморозки до минус трех. В ночь на 16 октября прогнозируется выход активного циклона. Продолжительный сухой период, который наблюдался у нас с третьей декады сентября, закончится. На большей части края ожидаются дожди. По северу - сильные. Возможно усиление ветра", - рассказал Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ.
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