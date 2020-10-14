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В Перми открывается международный кинофестиваль «ЛАМПА»
Вечером в Перми открывается международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа». Принимать его будет площадка Morion Digital. Впервые кинопоказы и мероприятия будут транслироваться в сети, в том числе и церемония награждения победителей, которая состоится 16 октября, в пятницу. Сегодня же фестиваль откроет моно-спектакль известного российского актера театра и кино Александра Петрова.
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