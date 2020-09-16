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«Синяя Птица» ищет таланты
Всероссийский конкурс «Синяя Птица» объявляет о начале кастинга для детей до 16 лет включительно. Неважно, где вы живете, если ваш ребенок танцует, играет на музыкальных инструментах или обладает актерским или цирковым мастерством - оставляйте заявку на сайте проекта до 20 сентября. Ребята, прошедшие отбор жюри, станут участниками седьмого сезона конкурса «Синяя птица», финал которого будет показан в эфире телеканала «Россия» в ноябре. Познакомиться ближе с условиями можно на сайте проекта и на его страничках в социальных сетях.
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Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица» объявляет кастинг
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