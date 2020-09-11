Всероссийский конкурс талантов «Синяя птица» объявляет кастинг
Проект «Синяя птица» телеканала «Россия» помогает талантливым детям со всей страны сделать первые шаги к своей мечте. Участники и финалисты грандиозного проекта становятся номинантами и победителями престижных международных премий в области искусства, выступают на сцене Большого театра, снимаются в кинофильмах и дают концерты вместе с мировыми звездами классической эстрады. «Синяя птица» – место, где зажигаются новые звезды!
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