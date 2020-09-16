Жители Пермского края переплатили за мусор 12 миллионов рублей
В Пермском крае прокуратура добилась перерасчета платежей для жителей края за «обращение с коммунальными отходами».
Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, установлено, что в октябре 2019 года в рамках исполнения решения суда региональный оператор «Теплоэнерго» обязан был применить новый тариф, снизив размер ранее существующего. Однако документ о смене тарифа был принят региональным министерством тарифного регулирования и энергетики только в июне 2020 года. В связи с этим прокуратура потребовала произвести потребителям коммунальной услуги перерасчет платы в меньшую сторону, однако в течение месяца это не было сделано.
Действуя в защиту нарушенных прав граждан, заместителем прокурора края в июле 2020 года внесено представление исполняющему обязанности директора «Теплоэнерго». В настоящее время по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования всем гражданам в платежных квитанциях за август 2020 года за жилищно-коммунальные услуги сделан перерасчет, общий размер которого составил более 12 млн рублей.
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