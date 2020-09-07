В Перми снова открылись ярмарки меда

С такой любовью говорить о мёде могут только истинные пчеловоды. Свои авторские и традиционные сорта в Перми представляют участники Национального российского союза пчеловодов. В торговых рядах, что около павильона Пермской ярмарки представители Башкирии, Алтая, Саратовской области, Краснодарского края. Оттуда, кочевая пасека семьи Ефременко. Каждый регион богат своей уникальной растительностью, сроки цветения и созревания отличаются. От этого разница в структуре мёда, рассказывает пчеловоды.

Для удобства пермяков, торговые ряды производителей развернулись сразу в двух местах. Вторая точка - в Доме культуры железнодорожников. В качестве продукта, уверены, поэтому, обязательно предложат продегустировать.

Всего, на прилавках более 60 сортов, в зависимости от степени кристаллизации и усадки, тёмных и белых. Среди таких обратить внимание предлагают на маточное молочко - кладезь женского здоровья. Нормализует гормональный фон, доставляет и удерживает в организме кальций. Также полезен детям.

Мёд с прополисом сильнейший природный антибиотик, который не нарушает микрофлору человека. Показан внутрь при простудах и бронхитах, полезен для заживления язв и ран.

Все представленные на ярмарке сорта - свежего урожая. Последняя, третья качка, по традиции проходит в Медовый спас в августе, т.е. Мёд совсем свежий. На обеих торговых площадках в Перми акция. Три килограмма цветочного мёда всего за 900 рублей.