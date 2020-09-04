Пермский край присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы»
Пермский край присоединился к всероссийской акции «Диктант Победы». Его писали сразу на 106 площадках, объединенных видеосвязью. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, касающихся истории Великой Отечественной войны и художественных произведений о ней. Например, «Память о каком событии Второй мировой войны увековечил Мост Победы в Москве?» или «Вокруг какого эпизода с участием советской внешней разведки разворачивается интрига сериала «Семнадцать мгновений весны»?».
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