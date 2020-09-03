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Хохловка приглашает на «Экопикник»

19-20 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится «ЭкоПикник» – «медленный» фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего. Это первое массовое мероприятие в «Хохловке» за полгода. Фестиваль пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
Музей приглашает приезжать со своими наборами для пикника, многоразовой посудой, пледами. Фестиваль адресован любителям природы, участникам экосообществ, широкой семейной аудитории, а также всем, кто за весну и лето устал от работы в офисе, самоизоляции и готов заново открывать для себя уральскую природу.
На фестивале не будет центральной сцены, события «ЭкоПикника» охватят всю территорию музея. В познавательной программе: интерактивные площадки «Травознай» и «Древовед», орнитологические экскурсии и бёрдвотчинг, «Ботанические свидания» и «Танцующие травы», мастер-классы от сотрудников и волонтеров Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы – всего более 50 микро-мероприятий.
Мастер-классы, экскурсии и другие мероприятия в рамках фестиваля проводятся с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора: социальная дистанция, наличие масок и перчаток. Максимальное количество участников мастер-классов – 10 человек. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований необходима предварительная запись на занятия.

Метки: Культура, В России, в Пермском крае

Опубликовано: 03.09.2020 в 16:50 в рубрике - Новости регионов России

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← В Прикамье поступила первая партия вакцины от гриппа

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