В Прикамье поступила первая партия вакцины от гриппа
В Пермский край поступила первая партия вакцины от гриппа. Более 349 тысяч доз уже распределяются по медорганизациям. Как сообщили в пресс-службе губернатора, в регионе стартует прививочная компания.
В этом году в Прикамье планируется поставить прививки от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тысяч пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.
Напомним, поставить прививку против гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования (возможна предварительная запись). Также будут развернуты мобильные прививочные пункты на базе мобильных центров здоровья и стационарные прививочные пункты в торговых центрах и павильоне выставочного объединения «Пермская ярмарка». Информация о графике работы прививочных пунктов будет размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Пермского края.
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