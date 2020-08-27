Владимир Путин даст большое интервью на телеканале «Россия 24»
Сегодня в 14:00 мск (в 16:00 по местному времени) на телеканале "Россия 24" состоится большое интервью президента РФ Владимира Путина ведущему ВГТРК Сергею Брилеву по актуальным темам.
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Сегодня в 14:00 мск (в 16:00 по местному времени) на телеканале "Россия 24" состоится большое интервью президента РФ Владимира Путина ведущему ВГТРК Сергею Брилеву по актуальным темам.
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