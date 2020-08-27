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В Прикамье состоится первая Межрегиональная туристическая ярмарка

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12 сентября на Заводе Шпагина состоится первая Межрегиональная туристическая ярмарка, участие в которой примут гости и жители Прикамья, представители турбизнеса края и регионов России. В рамках деловой программы для представителей туриндустрии пройдет семинар Геннадия Шаталова «Продвижение региональных туристических брендов» и презентация «Пермский край: территория впечатлений».На ярмарке можно будет познакомиться с новыми туристическими продуктами, сделать фотографию в интерактивной фотозоне, посвященной водному туризму, посетить BBQ street и попробовать блюда, приготовленные на открытом огне. Гости гастрофестиваля посетят соревнования шеф-поваров и барменов края, смогут дегустировать блюда и напитки с использованием ингредиентов местной кухни. Также пройдут мастер-классы по художественной керамике, резьбе по камню и дереву, плетению поясов и шитью в народных традициях, по художественной обработке бересты, росписи по стеклу и металлу. Кроме того, пройдет розыгрыш сертификатов на путешествие по Пермскому краю. По словам главы региона Дмитрия Махонина, ярмарка даст импульс развитию туристической отрасли края.«Если ориентироваться на данные Ростуризма, то сейчас туризм «перепрофилируется» на путешествия по России, вырастет спрос на экологические и активные туры, санаторно-курортный отдых, культурно-познавательный и гастрономический туризм. Все эти виды отдыха есть в Пермском крае. Наша задача – предложить жителям края и туристам интересные турпродукты, ведь, уезжая с яркими эмоциями, они захотят вернуться еще раз, а делясь впечатлениями, будут привлекать новых гостей», – сказал Дмитрий Махонин.Вход на мероприятия Межрегиональной туристической ярмарки свободный, участие в мастер-классах – бесплатное.


Опубликовано: 27.08.2020 в 10:35 в рубрике - Новости регионов России

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