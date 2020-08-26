Пермские летчики совершили полеты в ближних слоях стратосферы
Телеканал "Звезда" делится уникальными видеокадрами, на которых молодые летчики из пермского авиаотряда базы "Сокол" отрабатывают выход в стратосферу на истребителях-перехватчиках МиГ-31 в рамках летно-тактических учений.
Это самая сложная часть учений. В стратосфере очень разреженная атмосфера, кислорода почти нет, возрастает солнечное излучение - среда враждебная для человека. Пилот получает максимальные перегрузки. Зато здесь слабое трение воздуха, меньше давление, а самолет развивает максимальную скорость, намного превосходящую скорость звука.
Полеты в стратосфере - обязательная часть подготовки пилотов, хотя в обычной практике им редко придется забираться на такие высоты.
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