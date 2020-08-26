Что нам стоит мост построить?

Крупнейшая в России инвестиционная компания «ВИС» рассматривает возможность строительства в Перми третьего моста через Каму. В качестве приоритетного варианта краевые власти называют проект выхода моста из створа улицы Крисанова.





Сегодня глава региона Дмитрий Махонин подписал с инвесторами соглашение о сотрудничестве в целях развития на территории региона механизма государственно- частного партнёрства.

Данное направление значимо для края, подчеркнул глава региона, потому что благодаря частным деньгам становится возможной реализация социально- значимых проектов, на которые есть запрос со стороны жителей. Сейчас реализуется 99 таких проектов общим объёмом инвестиций в 37 млрд рублей. Большая часть, 84 объекта, приходится на сферу ЖКХ.Сергей Ромашов, член совета директоров Группы «ВИС»: "У нас реализуются проекты, транспортные, социальные, включая медицину, по всей стране, и, нам крайне интересно развитие отношений с Пермским краем".На счету группы "ВИС" свыше 85 крупных инфраструктурных объектов в 23 городах России и Европы. Это, например, мост через Обь в Новосибирске или автомобильная дорога в Московской области. Пермскому краю предлагают проект по возведению третьего Камского моста, идею строительства которого на днях поддержал президент РФ Владимир Путин. Сейчас определяется площадка. По проекту группы "ВИС" мост протяженностью 1 километр будет стоить 25 миллиардов рублей. Регион рассматривает возможность реализации данного проекта в формате государственно-частного партнерства.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "После реализации это будет наверное один из основных символов и изюминка города. Наша задача, помимо частных инвестиций, это привлекать опыт компаний, поскольку такие крупные и капиталоёмкие проекты требуют работы проектного офиса, опыта, в том числе федерального финансирования, работы с проектировщиками, работы с застройщиками. Поэтому крупные компании, такие как группа компаний "ВИС", окажут неоценимую услугу нам".