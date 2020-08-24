Регистрировать автомобили можно будет в МФЦ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации автомобилей, мотоциклов и другого транспорта в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг - МФЦ.
Сотрудники МФЦ будут принимать заявления автовладельцев и выдавать готовые документы. Это упростит процедуру регистрации, сэкономит время автовладельцам и расширит список услуг МФЦ. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов
"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля", – пояснили в пресс-службе правительства.
В настоящее время возможна регистрация транспорта через отделения ГИБДД и частичное оформление через портал "Госуслуги".
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