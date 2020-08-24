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Туристам компенсируют до 15 тысяч рублей за отдых в России
В России стартовала программа возврата части потраченных средств за отдых внутри страны. Туристы смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по России.
Для того чтобы получить компенсацию, нужно успеть купить тур не позднее предстоящей пятницы, само путешествие можно совершить c 15 августа до 20 декабря. Поездка должна длиться не менее четырех ночей, а ее стоимость составлять минимум 25 тысяч рублей. Оплачивать путешествие можно только картой платёжной системы «Мир». Бонус начисляют автоматически в течение 5 рабочих дней. Тем, кто потратил на путешествие от 25 000 до 49 999 рублей, будет начислено 5 тыс. рублей, от 50 000 до 74 999 рублей - 10 тыс., более 75 000 - 15 тыс рублей.
В программе участвуют все регионы России. По нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки будут доступны по кэшбэку с 1 октября до конца года. В этот список входят Краснодарский и Алтайский край, Республика Крым, Севастополь, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.
Тур или проживание можно выбрать на портале мирпутешествий.рф до 28 августа включительно.
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