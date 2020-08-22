Нацпроект «Жилье и городская среда» осчастливил жителей трёх домов Мотовилихинского района

У жителей сразу трёх домов Мотовилихинского района (Бульвар Гагарина 15,17 и Степана Разина 34/4) знаменательное событие – завершение масштабного обновления общего двора. На месте старой хоккейной коробки появилась новая многофункциональная, где можно играть футбол, волейбол и баскетбол. Детская площадка и уличные тренажеры. Проект был реализован в рамах национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Всего на ремонт из бюджетов всех уровней было направлено более 8 миллионов рублей.



Два месяца назад здесь всего этого не было. Изначально благоустройство было запланировано на 2021 год. Ускорить сроки провидения ремонта удалось после обращения инициативных жильцов в общественную приёмную депутата Законодательного Собрания Пермского края Александра Бойченко.

Александр Бойченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "С 2017 года как только эта программа началась, активные жители этого двора выходили с инициативой, но где-то не могли пробиться, документы грамотно оформить, ещё что-то не хватало, сегодня мы видим результат. К любому депутату можно и нужно обращаться для того, чтобы двигать такие вопросы по благоустройству".

Благодаря совместной работе парламентария с администрацией Перми и депутатами Пермской городской Думы, получилось реализовать мечту людей.

Дмитрий Онорин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Здесь нам удалось реализовать симбиоз нескольких программ: детская площадка по одной, спортивная площадка по другой программе, парковочные места, проезды тротуары по-третьей программе".

О популярности двора можно судить по заполоненным площадкам: детской и спортивной. Также здесь построили две большие автомобильные парковки, привели в порядок дворовые проезды, установили новые скамейки, урны.