В Прикамье полпред Игорь Комаров оценил самую длинную улицу России

Сегодня, 20 августа, с рабочим визитом в Перми прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Совместно с главой Пермского края Дмитрием Махониным обсуждались промежуточные результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году, сообщили в пресс-службе губернатора. Ключевой точкой осмотра дорожной инфраструктуры стал Восточный обход – самая длинная улица России. Протяженность Восточного обхода – 30 км. Здесь завершена реконструкция последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ (5,7 км). Еще один отрезок дороги длиной 4 км перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода.Игорь Комаров обозначил, что ключевой акцент при ремонте и реконструкции дорог должен делаться именно на повышении безопасности дорожного движения. Как пояснил глава Пермского края Дмитрий Махонин, реконструкция, проведенная благодаря нацпроекту, повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода.​ ​В среднем за сутки здесь проезжает более 20 тыс. машин, поэтому было принято расширить дорогу по четырех полос (по две в каждую сторону), для ликвидации мест концентрации ДТП также было установлено ограждение «Нью Джерси». Кроме того, в рамках реконструкции были сделаны левоповоротные съезды с переходно-скоростными полосами в м/р Кислотные Дачи и съезд на Новопермскую ТЭЦ.«В рамках контракта подрядчик укрепил дорогу. Толщина ее основания в местах расширения составила 100 см. Теперь по ней без последствий могут ездить большегрузы. Если раньше максимальный допустимый вес транспорта на Восточном обходе был 20 тонн, то сейчас – свыше 40. Это очень важно с точки зрения содержания дороги, именно по Восточному обходу Пермь объезжают большегрузы, в том числе те, которые следуют транзитом в другие регионы», – добавил министр транспорта Николай Уханов.

Также на объекте устроено водоотведение, укреплены обочины, установлены дорожные знаки. На всем участке дороги появилось «умное» освещение. Контроллеры, установленные на светодиодных фонарях, позволяют удаленно управлять освещением: регулировать его интенсивность, а также включать или выключать в зависимости от календарного графика по времени. Стоимость всех работ составила 1,048 млрд руб.