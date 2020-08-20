«Не рассчитал ресурсы»: подрядчик отказался от строительства нового корпуса авиатехникума

Управление капитального строительства Пермского края расторгло контракт с ООО «ГарантСтрой» (г. Санкт-Петербург) на строительство нового корпуса Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова. Как сообщает издание «Новый компаньон», контракт был расторгнут по инициативе подрядчика.

«Это ответственный подрядчик, который понял, что ему не хватает ресурсов для исполнения обязательств по контракту и сразу сообщил об этом заказчику. Минстрой готовит документы для объявления закупки на достройку нового корпуса авиатехникума, конкурс будет уже в этом месяце». - сообщили изданию в министерстве строительства Пермского края.

Напомним, контракт на строительство нового корпуса авиатехникума был заключен в октябре 2019 года. Его стоимость составляла 645 млн рублей. Планировалось, что объект будет построен до конца августа 2021 года. Пятиэтажное здание, рассчитанное на 1,2 тыс. человек, будет располагаться на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького. Ранее краевые власти заявляли, что авиатехникуму, помимо нового учебного корпуса, будет также построено общежитие на 400 мест.