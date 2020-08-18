В Прикамье будут судить наркодилершу. Она обвиняется в 52 преступлениях

В межмуниципальном отделе МВД России «Губахинский» окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Соликамска. Она обвиняется в совершении 52 преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотиков, а также в легализации денежных средств, добытых преступным путем.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на автодороге «Кунгур – Соликамск» полицейские, обладая оперативной информацией, остановили автомобиль «Шевроле» под управлением обвиняемой. В салоне обнаружено более 15 свертков с наркотическим средством, производным N-метилэфедрона.В телефоне гражданки стражи порядка обнаружили данные о местонахождении 50 тайников-закладок, которые девушка успела разложить на территории Березников, Александровска, Кизела и Губахи. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 75 граммов.При обыске в квартире злоумышленницы было обнаружено и изъято наркотическое средство, которое она хранила для личного потребления."В ходе следствия установлена причастность гражданки к легализации денежных средств, полученных преступных путем. За ранее совершенные противоправные деяния по сбыту наркотиков, она получила прибыль в виде криптографической валюты «Биткойн». Затем конвертировала ее в рубли и перечислила денежные средства на свой банковский счет, получив тем самым материальную выгоду в сумме более 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под домашним арестом.