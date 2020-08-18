В Прикамье будут судить наркодилершу. Она обвиняется в 52 преступлениях
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в мае текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на автодороге «Кунгур – Соликамск» полицейские, обладая оперативной информацией, остановили автомобиль «Шевроле» под управлением обвиняемой. В салоне обнаружено более 15 свертков с наркотическим средством, производным N-метилэфедрона.
В телефоне гражданки стражи порядка обнаружили данные о местонахождении 50 тайников-закладок, которые девушка успела разложить на территории Березников, Александровска, Кизела и Губахи. Общая масса изъятых из незаконного оборота запрещенных веществ составила более 75 граммов.
При обыске в квартире злоумышленницы было обнаружено и изъято наркотическое средство, которое она хранила для личного потребления.
"В ходе следствия установлена причастность гражданки к легализации денежных средств, полученных преступных путем. За ранее совершенные противоправные деяния по сбыту наркотиков, она получила прибыль в виде криптографической валюты «Биткойн». Затем конвертировала ее в рубли и перечислила денежные средства на свой банковский счет, получив тем самым материальную выгоду в сумме более 30 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая находится под домашним арестом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Глава Прикамья встретился с руководителями конфессий
Вынесен приговор пермяку, пытавшемуся ограбить магазин цифровой техники
В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом
Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа
Иностранные студенты могут трудиться в свободное от учебы время без разрешения на работу
«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев
Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля
Пермский международный марафон переносить не планируют
Соцслужбы края начали прием заявлений на выплату единоразовых пособий к 1 сентября
Россиянам компенсируют траты на внутренний туризм
Добавить комментарий: