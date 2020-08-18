Глава Прикамья встретился с руководителями конфессий

Глава региона Дмитрий Махонин встретился с руководителями основных конфессий, действующих на территории Прикамья. На встрече-знакомстве врио губернатора подчеркнул, что край всегда славился межконфессиональным общением, и важно, чтобы традиции продолжались и укреплялись, а встречи такого рода стали регулярными. Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "Я хотел сказать вам слова благодарности, что вы в рамках своих религий помогаете, в том числе нам, чтобы на пермской земле всегда был мир, взаимопонимание". В свою очередь представители духовенства рассказали о важности единения, общения с краевыми властями и выразили надежду на дальнейший открытый диалог и поддержку конфессий.Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "У нас в Пермском крае, слава богу, все мирно и благополучно, и мы еще раз засвидетельствовали на этой встрече, что будем стремиться к тому, чтобы это благополучие и умиротворенность, они бы исходила и от религиозных организаций, руководители которых собираются вместе."