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← В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом

Глава Прикамья встретился с руководителями конфессий →

Вынесен приговор пермяку, пытавшемуся ограбить магазин цифровой техники

Cуд вынес приговор мужчине, открыто похитившему несколько десятков айфонов в Перми. Как ранее рассказывали в полиции, он зашел в магазин электроники на улице Мира, разбил витрину и забрал 22 мобильных телефона. При попытке скрыться грабитель нанес удар монтировкой по голове одному из работников магазина. Остальным сотрудникам удалось задержать злоумыленника. Полицейские доставили гражданина в отдел, где он дал признательные показания. Он пояснил, что совершил нападение из-за финансовых трудностей. Организация оценила ущерб в 1 миллион 300 тысяч рублей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Опубликовано: 18.08.2020 в 16:10 в рубрике - Новости регионов России

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← В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом

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