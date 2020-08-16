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← Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа

В Прикамье выявлено еще 67 заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 13 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6982. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 15 августа – 1,03).
Из 67 новых инфицированных – 29 мужчин, 38 женщин. Среди которых: младше 45 лет – 18 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Также, 1 пациент умер по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 186 летальных исходов от COVID-19. Еще 120 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Опубликовано: 16.08.2020 в 12:40 в рубрике - Новости регионов России

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← Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа

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