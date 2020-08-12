Пора делать выбор: вузы принимают заявления абитуриентов до 29 августа

С вузом пора определиться. Подать документы на бюджет можно до 18 августа, на платное обучение - до 29 августа. В связи с отменой в Прикамье режима всеобщей самоизоляции, принимать документы от абитуриентов в обычном режиме начал Пермский аграрно-технологический университет, бывшая сельхозакадемия. Правда, пускают сюда только в масках, а потоки людей разделены специальной навигацией. С портрета на стене, как бы оценивая будущих студентов, смотрит Дмитрий Николаевич Прянишников. Академик, чье имя носит аграрно-технологический вуз, открыл для сельского хозяйства азотистые удобрения. Илюза Ахмятова решила пойти по стопам великого ученого и поступить на факультет агрохимии.

Илюза Ахтямова: "Я приехала из Суксунского района, у нас очень плохо работал интернет, пыталась по-разному, искала вышки, не могла отправить документы. Потом увидела на сайте что можно приехать и подать документы. И сразу же: мама, папа, поехали!"

Сельхозуниверситет пока первый и единственный в крае после снятия режима самоизоляции начал принимать документы в очной форме. Но здесь не забывают о безопасности - абитуриентов ждут только в масках.Для абитуриентов разработана специальная система навигации, желтые стрелки на полу указывают путь. В приемную комиссию они заходят через одну дверь, а выходят уже в другую.

Аншлага нет, но поступающие идут. Многим важна личная консультация, есть даже те, кто после общения со специалистами поменял решение и подал документы на другой факультет.

Алёна Ерёменко, ответственный секретарь приёмной комиссии ПГАТУ: "В этом году мы заметили прирост заявлений на направления подготовки с биологией - агрохимия, почвоведение, агрономия. Это для нас приятно, сельское хозяйство развивается, ребята идут к нам. Обращаем внимание, что еще много бюджетных мест, мы всех ждем".Всплеск желающих учиться на биологов в этом году фиксируют и в классическом университете. Но в лидерах по-прежнему мехмат - прикладная информатика и информационные технологии. Всего в ПГНИУ приняли 15280 заявлений. Онлайн. Другой формы подачи в этом году не будет. Такая же история и с Политехом. Для лучшего контакта с абитуриентами в сети здесь даже создали ток-шоу.

Руслан Гарифзянов, ответственный секретарь приёмной комиссии ПНИПУ: "Подробно, популярно, с экспертами. Ток шоу «Среда» для абитуриентов в прямом эфире на канале Ютуб".В «Вышке» заявления тоже принимают только онлайн. Самая популярная специальность - «Управление бизнесом», в спину лидеру дышать «Бизнес-информатика» и «Программная инженерия». Виртуальную экскурсию по кампусам для будущих студентов проводит директор Галина Володина.

С вузом уже пора определиться. Подать документы на бюджет можно до 18 августа, на платное обучение принимают до 29 августа.