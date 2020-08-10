Иностранные студенты могут трудиться в свободное от учебы время без разрешения на работу
В ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили вступивший в силу 5 августа приказ Министерства внутренних дел РФ от 1 июня 2020 года № 388 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России в связи с упрощением порядка трудоустройства в Российской Федерации обучающихся в российских профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иностранных граждан и лиц без гражданства».
Как рассказали в краевом главке, изменения распространяются на иностранцев, обучающихся очно в профессиональных образовательных организациях и вузах по основной профессиональной программе, имеющей госаккредитацию. Иностранные студенты могут трудиться в организациях в свободное от учебы время без разрешения на работу. В случае, если иностранный гражданин завершит или прекратит обучение в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ, заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев
Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля
Пермский международный марафон переносить не планируют
Соцслужбы края начали прием заявлений на выплату единоразовых пособий к 1 сентября
Россиянам компенсируют траты на внутренний туризм
Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
Давки не будет: в Перми заработала новая маршрутная сеть
Состав «Звезды» пополнил бывший игрок «Амкара» и представители «Велеса»
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Добавить комментарий: