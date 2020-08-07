«Амкар» возвращается: бренд и красно-черная форма нашли новых хозяев
В Перми появилась футбольная команда «Амкар». В торжественной обстановке право на использование прославленного бренда было передано тренерскому штабу и руководству пермской Академии игровых видов спорта. Игроки получили новенькую красно-черную форму. Ребятам по 16-17 лет, все местные воспитанники. Свою премьерную игру в рамках Первенства страны среди любительских команд новоиспеченный «Амкар» сыграет предположительно 15 августа, встретившись на своем поле со сверстниками из Омска.
Эрик Ашурбеков, главный тренер команды «Амкар»: "Это, конечно, радует нас, как футболистов, тренерский штаб, кто связан с футболом. Я думаю, что и болельщикам приятно от этих новостей. Растить будем и надеяться, конечно, на наших футболистов. Задача от губернатора стоит комплектоваться своими футболистами. Это большая перспектива для ребят, есть куда стремиться".
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