Срок подачи налоговой декларации физлицами истекает 30 июля
Сегодня - последний день, когда нужно предоставить в ФНС декларацию о доходах в 2019 году. Это необходимо физическим лицам, продавшим имущество, получавшим доход от сдачи квартир и комнат, от занятий репетиторством, от выигрышей в лотерею. А также ИП, частным нотариусам, адвокатам и другим.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
Пермский международный марафон переносить не планируют
Соцслужбы края начали прием заявлений на выплату единоразовых пособий к 1 сентября
Россиянам компенсируют траты на внутренний туризм
Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале
Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
Давки не будет: в Перми заработала новая маршрутная сеть
Состав «Звезды» пополнил бывший игрок «Амкара» и представители «Велеса»
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
Перепись переносится: россиян пересчитают в апреле 2021 года
В Перми побит температурный рекорд
Добавить комментарий: