Пермский международный марафон переносить не планируют
Пермский международный марафон планируется провести в назначенные даты - 5–6 сентября. Об этом изданию "Коммерсант-Прикамье" сообщили в администрации города. Там заявили, что возможность проведения Пермского международного марафона прорабатывается с различными ведомствами для соблюдения безопасности участников в условиях распространения коронавирусной инфекции.Напомним, в связи с пандемией коронавируса на территории Пермского края были отменены все международные, межрегиональные и муниципальные спортивные мероприятия. Однако, на сайте Пермского международного марафона продолжается регистрация участников.
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