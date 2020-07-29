Соцслужбы края начали прием заявлений на выплату единоразовых пособий к 1 сентября

Социальные службы Пермского края начали прием заявлений на выплату единоразовых пособий к 1 сентября. Размер - пять тысяч на ребенка. На что может хватить такой суммы?

Арсений собирается во второй класс, а его брат Вадим - в первый. Сейчас задача взрослых - собрать ребят в школу. Ольга Витальевна узнала, что их семья может рассчитывать на региональную поддержку - по пять тысяч рублей на одного ребёнка. Поможет ощутимо, говорит бабушка.

Ольга Воробьёва: "Хорошее подспорье - в школу собирать, все ведь дорого. Прикидывали, что есть, чего ещё не хватает. С того года кое-что из канцелярских осталось".

Если же речь идёт о первоклашках, им нужно собирать всё с ноля. На помощь могут рассчитывать семьи, где совокупный доход составляет на одного человека ниже половины прожиточного минимума, то есть менее 5300 рублей. Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Средства у нас на эти цели предусмотрены. В прошлом году чуть больше десяти тысяч семей заявились для получения такой помощи".

В отделах канцелярских товаров пока тишина - посетителей практически нет, но пермские магазины готовятся и, по словам их представителей, на пять тысяч рублей закупиться можно основательно.

Алексей Бояршинов, руководитель направления non-food торговой сети: "На любой вкус и цвет, в принципе в пять тысяч рублей вы уложитесь, начиная от рюкзака и заканчивая карандашом". Вот перечень из 25 пунктов, которые рекомендуют, в частности, для первоклассников - самые дешёвые позиции. В итоге получается чуть более трёх тысяч рублей, и это предложение только одного из пермских магазинов. Есть ещё готовые школьные наборы - там позиций поменьше, соответственно, ниже цена, рюкзак в набор не входит.

Параллельно общественная организация «Территория семьи» начала ежегодную акцию «Собери ребёнка в школу», предлагая желающим поделиться канцелярскими принадлежностями с теми, кто в этом нуждается - принести в штаб-квартиру или оставить в магазинах, список которых есть на страничке организации.

Галина Берестнева, специалист по работе с партнёрами: "Отправляем в разные районы края наборы, по востребованности. В прошлом году собрали более двух тысяч детей в школу". Что касается выплат, заявления начали поступать. Часть суммы вполне может хватить и на часть гардероба. На тех же брюках можно сэкономить, купив их рублей за 800, чем заказывать за две тысячи в ателье. Нюансов много - надо искать и считать, а перед этим получить деньги.

Процедура достаточно проста - нужно зайти на сайт Министерства социального развития Пермского края, открыть специальную форму - заявление об оказании срочной социальной услуги в виде материальной помощи гражданам.