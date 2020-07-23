Россиянам компенсируют траты на внутренний туризм

Правительство России выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию трат граждан на внутренний туризм. Об этом, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. За отдых в российских регионах можно будет вернуть от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Предполагается, что возврат средств будет осуществляться в виде кэшбека на карту национальной платежной системы «МИР». Правила предоставления выплат сейчас разрабатываются и будут представлены в ближайшее время.Премьер отметил, что отрасль находится в сложном положении из-за пандемии.

«Нужно не только поддержать туризм, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе открывая новые возможности для внутреннего туризма»,- добавил глава российского кабмина.