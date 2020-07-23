Пермяк, пробежавший 100 км по квартире, выиграл марафон в Суздале

Великолепный результат продемонстрировал пермяк Константин Иванов на ультрамарафоне под Суздалем. Спортсмен пробежал 107 км по пересеченной местности за 8 часов 53 минуты, установив новый рекорд главной трассы. За первое место он получил автомобиль LADA XRAY. Весной во время режима самоизоляции спортсмен пробежал по квартире 100 километров без остановки. Забег RZD Golden Ring Ultra-Trail 100 проходил в эти выходные в Суздале. Туда пермяк уехал на поезде, а обратно вернулся на новом автомобиле LADA XRAY, который стал главным трофеем соревнования.

Забег проходил по городу, затем дорога уходила в поля, леса, участникам приходилось пробираться через реки, бурелом и высокую траву.Константин работает инженером-конструктором авиационных двигателей. По его словам, он выиграл практически все ультрамарафоны по пересеченной местности, которые проводились в России за последние четыре года. Атлет является мастером спорта по спортивному ориентированию и победителем европейских приключенческих гонок. Константин не любит асфальтовые забеги, так как это травмоопасно для опорно-двигательного аппарата.

Нашим телезрителям Константин Иванов знаком по забегу, который он провел в собственной квартире. Тогда он пробежал 100 км за 9 часов 6 минут, отлично подготовившись к серьезным испытаниям.

В этом году Суздаль не случайно выбран местом для проведения ультрамарафона. Город окружают более 300 уникальных исторических и архитектурных памятников древней Руси и памятников природы.