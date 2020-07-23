Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков

ля школьников Перми организована летняя занятость в формате досуговых и спортивных площадок. Занятия проводятся в малых группах с соблюдением противоэпидемических мероприятий на базе образовательных учреждений. Например, на базе школы №14 ребята посещают площадку «Лето с увлечением», а в школе №55 осваивают навыки по направлениям: каратэ, экология, музыка и журналистика. В городе работают 24 спортивные площадки при образовательных учреждениях, которые являются участниками проекта «Умный спорт». Так, школьники проводят время с пользой на спортплощадках при школах №32, №94, №102, №79 и при гимназиях №7 и №31. Для посещения площадки школьнику нужно обратиться в образовательное учреждение. Консультацию по летней занятости детей можно получить в образовательном учреждении или по телефону департамента образования администрации Перми: 212-96-53.