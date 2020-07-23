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Вынесен приговор интернет-мошеннику из Самары, обманувшему шестерых пермяков
В Лысьве суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Самары. Он признан виновным в совершении серии краж с банковского счета. Потерпевшие лишались денежных средств, принимая участие в акции, якобы организованной банком. Условия ее были просты: необходимо заполнить анкету, для того, чтобы на счет поступили бонусы в виде денежных средств. Жертвы мошенника указывали в анкете реквизиты своих банковских карт. Через некоторое время с их счетов списывались деньги. Молодым человеком похищены денежные средства на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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