Давки не будет: в Перми заработала новая маршрутная сеть

Первый день работы до конца обновленной маршрутной сети общественного транспорта Перми для части пассажиров отметился неприятными сюрпризами только утром. Вновь сказалась недоинформированность. Схема движения поменялась у пяти автобусов, и некоторые пермяки не могли дождаться свой транспорт в привычном месте. А кто-то просто не рассчитал дорогу с учетом необходимых пересадок.Вера Баженова о том, что ее маршрут идет иначе, знала. Какими автобусами придется при этом воспользоваться, посмотрела, но время точно рассчитать не удалось.Вера Баженова: "67-й перенесли. Готовилась, но опаздываю".К обновленной сетке 67-го придется привыкать. Теперь этот маршрут на площадь Дружбы не заезжает, а следует напрямую по Макаренко. Это экономит до 10 минут. А вот маршрут следования увеличили до Заостровки. Соответствующие схемы висят в салоне. Но знают об этой возможности пока что не все.Финальный этап транспортной реформы коснулся изменения схемы движения пяти маршрутов, включая 67. 4-й автобус теперь будет двигаться по улице Тургенева до площади Дружбы. 61-й в Новые Ляды от Комсомольской площади проследует через микрорайон Ива.26-й автобус проедет по улице Ким, также не заезжая на площадь Дружбы. 59-й маршрут будет следовать до остановки «Аэропорт Бахаревка». Кроме того, пересадка теперь доступна на всех направлениях, кроме маршрутных такси. Обновляется и подвижной состав.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Маршрутная сеть позволяет комфортно добираться не только в центр города. В любом районе человек может дождаться свой автобус. Зайти в транспорт, не совершая подвиг по штурму автобуса, и совершить поездку".Везде, кроме маршруток, можно оплатить проезд кондуктору банковской картой.Перевозчики уже начали оборудовать автобусы стационарными валидаторами, которые заработают в октябре.По просьбам жителей может быть скорректировано время отправлений. К примеру, на прямой линии департамента транспорта жители Паркового попросили 11-й автобус пустить чуть пораньше, чтобы вовремя приезжать на завод.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "По отправлению вопрос решаемый. В ближайшее время можно его реализовать".Особенно пристально теперь будут следить за качеством перевозок. Если автобус приезжает не вовремя, или, к примеру, водитель проезжает остановки, следует обратиться в департамент транспорта.