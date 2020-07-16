Давки не будет: в Перми заработала новая маршрутная сеть
Вера Баженова: "67-й перенесли. Готовилась, но опаздываю".
К обновленной сетке 67-го придется привыкать. Теперь этот маршрут на площадь Дружбы не заезжает, а следует напрямую по Макаренко. Это экономит до 10 минут. А вот маршрут следования увеличили до Заостровки. Соответствующие схемы висят в салоне. Но знают об этой возможности пока что не все.Финальный этап транспортной реформы коснулся изменения схемы движения пяти маршрутов, включая 67. 4-й автобус теперь будет двигаться по улице Тургенева до площади Дружбы. 61-й в Новые Ляды от Комсомольской площади проследует через микрорайон Ива.
26-й автобус проедет по улице Ким, также не заезжая на площадь Дружбы. 59-й маршрут будет следовать до остановки «Аэропорт Бахаревка». Кроме того, пересадка теперь доступна на всех направлениях, кроме маршрутных такси. Обновляется и подвижной состав.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Маршрутная сеть позволяет комфортно добираться не только в центр города. В любом районе человек может дождаться свой автобус. Зайти в транспорт, не совершая подвиг по штурму автобуса, и совершить поездку".Везде, кроме маршруток, можно оплатить проезд кондуктору банковской картой.
Перевозчики уже начали оборудовать автобусы стационарными валидаторами, которые заработают в октябре.
По просьбам жителей может быть скорректировано время отправлений. К примеру, на прямой линии департамента транспорта жители Паркового попросили 11-й автобус пустить чуть пораньше, чтобы вовремя приезжать на завод.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "По отправлению вопрос решаемый. В ближайшее время можно его реализовать".Особенно пристально теперь будут следить за качеством перевозок. Если автобус приезжает не вовремя, или, к примеру, водитель проезжает остановки, следует обратиться в департамент транспорта.
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