Состав «Звезды» пополнил бывший игрок «Амкара» и представители «Велеса»

Пермский футбольный клуб в минувшем сезоне ПФЛ занял шестое место в зоне «Урал-Поволжье». Сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, после чего руководство лиги распределило места в турнирной таблице, исходя из положения команд после проведения последних матчей в марте. Интересно, что «Звезда» не провела ни одного официального матча, так как возобновление сезона в ПФЛ после зимнего перерыва планировалось на апрель, а потом и вовсе отменилось.

Для нового сезона пермский клуб укрепил состав. Эксперты, которые изучают ставки на спорт, считают, что самым важным событием для «Звезды» стало сохранение в команде лучшего бомбардира минувшего сезона Максима Лаука. Этот игрок согласился продлить контракт на один сезон. На счету Лаука семь голов в пятнадцати матчах прошлого сезоне.

Помимо этого, состав «Звезды» пополнил центральный полузащитник Артур Рябокобыленко. Ранее 29-летний футболист выступал за «Амкар», куда перебрался в 2009 году из академии московского «Спартака». Артур работал под руководством нынешнего тренера «Звезды» Рустема Хузина в молодежке «Амкара», с которой выиграл серебряные медали молодежного первенства премьер-лиги. За четыре года в «Амкаре» он провел более ста матчей и забил двадцать один мяч в премьер-лиге и Кубке России. После ухода из «Амкара» Рябокобыленко провел более ста семидесяти матчей в ФНЛ, а последним его клубом был «Факел» из Воронежа.

Вместе с ним в среднюю линию «Звезды» пришел 26-летний атакующий полузащитник Никита Чунихин. До 2018 года он выступал за ФК «Орел» из ПФЛ, потом два сезона провел в составе белгородского «Салюта». Последний клуб в карьере Чунихина – столичный «Велес», но сыграть за эту команду он так и не смог из-за досрочной остановки чемпионата. Кстати, эксперты предлагаютбонус на 1хБет за депозит тому, кто угадает количество голов новичков «Звезды» в следующем сезоне - подробнее тут.

Также стоит отметить, что из «Звезды» ушел хавбек Евгений Наседкин. В минувшем сезоне он провел семнадцать матчей в ПФЛ и Кубке России. Ранее он выступал за ФК «Носта» из Новотроицка, а также московские клубы «Строгино» и «Велес». В будущем сезоне Наседкин будет играть в составе ярославского «Шинника». «Звезда» быстро нашла ему замену. Контракт с пермским клубом заключил Владислав Лабзин. 24-летний полузащитник перебрался на Урал из «Велеса».

Также пермский клуб сумел вернуть в «Звезду» форварда Александра Субботина. Руководство пермяков решило не раскрывать детали соглашения с этим игроком. Отметим, что Субботин стал лучшим бомбардиром «Звезды» в первом после возрождения клуба сезоне 2018/19. Александр забил двенадцать мячей в двадцати двух матчах первенства ПФЛ. Он покинул «Звезду» прошлым летом, когда перебрался в «Тюмень». Там он отметился четырьмя точными ударами в одиннадцати встречах.



