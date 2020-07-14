С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну
С 15 июля в России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. Теперь иностранным гражданам необходим документ на русском или английском языках с отрицательным тестом на коронавирус, анализ должен быть взят не ранее чем за три дня до прибытия в Россию. Россияне смогут показать результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохождения дается три дня.
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