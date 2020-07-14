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Перепись переносится: россиян пересчитают в апреле 2021 года
Новой датой проведения Всероссийской переписи населения станет апрель 2021 года. Ранее предполагалось, что россиян пересчитают в октябре текущего года, однако постановлением федерального правительства сроки сместили на полгода. С октября 2020 года по июнь 2021 будут переписывать проживающих в труднодоступных регионах россиян. Процедура переписи будет происходить в двух форматах - традиционном (с обходом жителей переписчиками) и электронном - на портале Госуслуг.
Ситуация с распространением вирусной инфекции уже внесла коррективы в сроки проведения переписи населения и в других странах, в частности, в США, Бразилии и Киргизии.
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