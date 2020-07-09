В Перми побит температурный рекорд
Сегодня в Перми установлен температурный рекорд дня: +33 градуса. Это выше, чем прежний рекорд 1954 года +32,2 градуса. Из-за отсутствия ветра и высокой влажности ощущаемая температура значительно выше фактической. Пик жары в Пермском крае ожидается завтра, 10 июля. Синоптики прогнозируют очень теплую ночь +19…+22°, днем температура может достичь +34…+35°, в районе Кунгура и Лысьвы +36°.
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