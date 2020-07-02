Президент поддержал идею присвоения почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания "Города трудовой доблести" 20 городам страны, сообщает ТАСС.
"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания "Города трудовой доблести" сразу 20 городам", - отметил глава государства на заседании оргкомитета "Победа".
Речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.
Президент назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку.
"Заявки в российский оргкомитет "Победа" поступили от 28 городов, сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году. В поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи, и это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью – глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, её подлинной истории", - отметил Владимир Путин.Напомним, накануне в Перми, помимо волеизъявления по поправкам в Конституцию, каждый житель мог выразить своё мнение по поводу присвоения краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Листы поддержки можно было получить на всех избирательных участках краевой столицы.
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