В Прикамье явка на голосовании по поправкам в Конституцию превысила 25%

С момента начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, с 25 по 28 июня, в нем приняли участие 552 208 жителей Прикамья. Как сообщает избирательная комиссия Пермского края, явка превышает четверть от общего числа участников голосования.

Напомним, выразить свою гражданскую позицию по вопросу внесения изменений в Конституцию может любой житель Пермского края старше 18 лет. Голосование продлится до 1 июля включительно.

Проголосовать прикамцы могут тремя способами: ежедневно на своём избирательном участке (с 8.00 до 20.00); по графику выездов членов комиссий во дворах (с 17.30 до 22.00); на дому после звонка в участковую избирательную комиссию (заявки принимаются до 17.00 1 июля).

По данным регионального избиркома, за прошедшие четыре дня самым востребованным способом стало голосование во дворах – таким способом сделали свой выбор более 75% участников.

На всех указанных процедурах голосования строго соблюдаются санитарные нормы и правила: все члены комиссий используют средства индивидуальной защиты, голосующим выдаются маски, перчатки, персональные ручки и антисептики для рук.

Ежедневно в Пермском крае работают 1780 избирательных участков. На них дежурят более 8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Пермского края. Все помещения и поверхности на участках постоянно дезинфицируются, а потоки голосующих граждан разделены.