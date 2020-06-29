Герой России Сергей Яшкин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

По данным на сегодняшний день, по поправкам в Конституцию в Пермском крае уже проголосовали 430 тысяч человек. К тем, кто уже поставил галочку в бюллетене, сегодня присоединился Герой России Сергей Яшкин. Сделал он это в 60-й школе, где расположился участок под номером 34-57. Здесь, как и на всех остальных участках, соблюдаются необходимые меры предосторожности: перчатки, маски, дистанция и даже одноразовые ручки, чтобы всё было легко и безопасно. Сергей Яшкин сообщил, что проголосовал за поправки в Конституцию страны. Сергей Яшкин, депутат Законодательного Собрания Пермского края, Герой России: "Организация сделана на уровне. Безопасность организована. Здесь находятся и работники МВД, и члены избиркома, и наблюдатели. Я считаю, любой гражданин должен прийти и сделать свой выбор." В 2011 году Сергей Яшкин был назначен командиром Пермского специального отряда быстрого реагирования МВД России. Под его руководством, отряд успешно провел на Северном Кавказе множество спецопераций. В ходе боевых действий Сергей Яшкин получал ранения, был контужен, но после выздоровления неизменно возвращался к работе. Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2013 года полковнику Сергею Леонидовичу Яшкину присвоено звание Героя Российской Федерации. 3 июля ему в торжественной обстановке, в Кремле, была вручена медаль «Золотая Звезда». 10 ноября 2014 года имя С. Л. Яшкина присвоено школе № 6 г. Перми.