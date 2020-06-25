В Прикамье выявлен еще 61 заболевший коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлен 61 новый случай заражения COVID-19: 32 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 61 нового инфицированного – 15 мужчин, 45 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3416. Ежесуточный прирост больных составил 1.8%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,06 (на 24 июня – 1,08). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.
В больницах Прикамья проходит лечение 851 (прирост за минувшие сутки +32) пациент с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 227 (+29)человек. Выздоровело 2222 (+74) человека. За весь период скончалось от коронавируса 73 (+0) человека, от сопутствующих заболеваний умерло 43 человека (+0). На домашнем карантине находится 2 671 (-19) человек.
В России за весь период выявлено 613 994 (прирост за сутки + 7 113) случая коронавируса, зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Прикамье началось голосование по поправкам в Конституцию
В Березниках представили результаты проекта «Город-сад. Наследие»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 3 тысячи человек
В Березниках началась газификация микрорайона Семино
Возвращение РПЛ – новые правила
В МФЦ начат прием заявлений на голосование за поправки в Конституцию по месту пребывания
Пермский аэропорт возвращается на круглосуточный режим работы
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 1700
В Пермском крае выздоровело более 60% всех инфицированных COVID-19
В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»
Добавить комментарий: