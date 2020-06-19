Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 3 тысячи человек

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения COVID-19: 36 человек проходят лечение в больницах, 27 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 1 случай зафиксирован посмертно.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 3001. Ежесуточный прирост больных составил 2,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,77 (на 18 июня – 0,76). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.Из 63 новых инфицированных – 23 мужчины, 38 женщин, 3 ребенка (3 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 29 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Также среди новых инфицированных зафиксирован 1 летальный исход: у пациента 83 лет посмертно был обнаружен COVID-19, он и стал причиной смерти. Таким образом, на сегодня зафиксировано 64 летальных исхода от COVID-19. Еще 42 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.В больницах Прикамья проходят лечение 752 (прирост за минувшие сутки +27) пациента с диагнозом COVID-19, амбулаторно - 447 (+27) человек. Выздоровело 1696 (+11) человек. За весь период от коронавируса скончалось 64 (+4) человека, от сопутствующих заболеваний - 42 человека. На домашнем карантине находятся 2 580 (+333) человек.Всего в России выявлен 569 063 случая коронавируса (прирост за минувшие сутки +7 972). За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход, выздоровело 324 406 человек.