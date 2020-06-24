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← Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 3 тысячи человек

В Березниках представили результаты проекта «Город-сад. Наследие»

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В Березниках представили результаты проекта «Город-сад. Наследие». Эко-активисты Верхнекамья боролись за финансирование своих идей. Всего были отмечены 11 участников, представивших своё видение озеленения территорий, прилегающих к школам, учреждениям дополнительного образования и детских садов. Общая грантовая сумма составила 640 тысяч рублей.
Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»: "Мы начали этот проект в Березниках в прошлом году, в 2019-м. Считаю, проект удался. Сегодня мы прошлись по территории лагеря «Дружба». Видим, что очень красиво всё обустроено. Люди профессионально подходят к делу."
«Город-сад. Наследие», реализованный советом активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров», посвящен 110-летию со дня рождения Валентина Миндовского – известного ученого практика-озеленителя. Также в рамках проекта были проведены экологический квест для школьников, субботники, организована поездка в Соликамский мемориальный ботанический сад им. Демидова.
Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК» УРАЛХИМ»: " Проект «Город-сад» объединяет в одну команду, которая работает на то, чтобы в городе молодежь, подрастающее поколение, трудились на благо города и на благо экологический обстановки города."
Цель проекта – общими усилиями сделать Березники городом-садом, как изначально и задумывал ученый Валентин Миндовский. Организаторы уверены, что в будущем получится привлечь еще больше участников, тем более, что фронт работ не ограничен.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 24.06.2020 в 18:01 в рубрике - Новости регионов России

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← Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 3 тысячи человек

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