В Березниках началась газификация микрорайона Семино

В Березниках началось строительство распределительного газопровода в микрорайоне Семино общей протяженностью 8 км. Уже в конце года жители 150 домовладений смогут подключиться к газу. Часть затрат на подключение к сетям бюджет компенсирует пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям. Труба ложится вдоль границ участков, с возможностью подключения каждого дома. Хозяевам еще придется заказать проект внутридомовой разводки, её монтаж и технические испытания. Но это будут уже финальные хлопоты. И все стороны заинтересованы в том, что бы они завершились как можно быстрее. Работы, связанные с газификацией, этим летом активно идут в 15 муниципальных районах Пермского края. За счет регионального и местного бюджетов, а также денег газовиков ведется строительство 4-х межпоселковых и 26-ти распределительных газопроводов.Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: «Проектирование и строительство газопровода до фасада жилого дома, что значительно снижает нагрузку на самих жителей.»Таким образом людям приходится платить только за работы на участке и в доме.Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил ответственным лицам не только не снижать, а лишь наращивать объёмы газификации.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "На этот год увеличилась на 160 млн сумма на газификацию - 2 миллиарда 160 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что будет подключено порядка 9 тысяч домов."Важно добавить, что "Газпром" теперь широко применяет практику «выездных окон», по заявкам муниципалитетов отправляя своих сотрудников в территории для приема, оформления и выдачи всех необходимых документов.