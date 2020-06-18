В Березниках началась газификация микрорайона Семино
Иван Денисов, заместитель министра ЖКХ и благоустройства Пермского края: «Проектирование и строительство газопровода до фасада жилого дома, что значительно снижает нагрузку на самих жителей.»Таким образом людям приходится платить только за работы на участке и в доме.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил ответственным лицам не только не снижать, а лишь наращивать объёмы газификации.
Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "На этот год увеличилась на 160 млн сумма на газификацию - 2 миллиарда 160 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что будет подключено порядка 9 тысяч домов."
Важно добавить, что "Газпром" теперь широко применяет практику «выездных окон», по заявкам муниципалитетов отправляя своих сотрудников в территории для приема, оформления и выдачи всех необходимых документов.
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