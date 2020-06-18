Возвращение РПЛ – новые правила

Показатели заболеваемости во всех странах постепенно падают и это не могло не отразиться на мировом спорте. Говоря о футболе, топовые чемпионаты уже постепенно выходят из карантина и возобновляют свои первенства. Не стала тому исключением и Лига РПЛ. Наконец-то, любители посмотреть футбол и сделать какую-то ставку смогут сделать это без особых ограничений.

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О каких нововведениях идет речь?!

Возвращение российского первенства не оказался стандартным и обыденным. Вместе с возобновлением чемпионата было принято решение ввести несколько корректив. В первую очередь эти пункты коснутся судейства и арбитров.

Один из часто интересующих вопросов – это празднование голов. Не секрет, что этот момент часто связан с объятиями со своими партнерами. Сообщается, что обниматься после забитого гола никто не будет запрещать.

Важно отметить, что судьи будут уделять особое внимание тому, как будут проходить последние замены. Учитывая тот момент, что теперь будет не 3, а 5 замен, судьям придется следить, чтобы команды не пытались использовать это в своих интересах и потянуть время.

Согласно имеющимся данным, можно выделить такие пункты о том, каким будет судейство после возобновления чемпионата:

Никаких желтых и красных карточек за рукопожатие и другие подобные действия выдаваться не будет;

Есть определенные рекомендации, согласно которым судьям, советуется придерживаться безопасной дистанции в полтора метра. Но, учитывая тот момент, что это реальная игра и в определенны эпизодах нужно быть ближе, соблюдать эти моменты смогут далеко не все;

Известно, что около 6-7 игр до окончания сезона пройдут без использования VAR. Пока еще не понятно по какому принципу будут отобраны эти игры. К слову, сами судьи довольны тем, как работает система видео фиксации.

Говоря в больших масштабах, каких-то кардинальных изменений в работе судейского штаба не будет. Это будет все тот же футбол, только без болельщиков. Возможно, зрители и смогут посещать стадионы, только при условии, если на стадионе будут придерживаться все правила безопасности. Это значит, что будет определенное количество доступных мест.

Изменится ли что-то для игроков?!

Несмотря на то, что в России показатели заболеваемости все еще очень высоки, футбол возвращается. То же самое можно сказать и о других видах спорта. Говоря о том, что поменяется для обычных игроков, то изменений будет не так много.

Как минимум, им всем придется проходить скрининг на температуру, пользоваться антисептиками и другими средствами гигиены. По возможности футболистам придется избегать лишних контактов с игроками, если в этом нет особой необходимости.

Что касается того, как в дальнейшем будут развиваться события в РПЛ, покажет только время.

Источник: Betru - информационно-обучающий портал спортивного беттинга.

