Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 1700
Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1713. Ежесуточный прирост больных составил 3,4%.Из 57 новых инфицированных - 24 мужчины, 29 женщин, 4 ребёнка (2 мальчика и 2 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 20 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. В больницах Прикамья проходят лечение 423 (прирост за минувшие сутки +25) пациента с диагнозом COVID-19, без симптомов - 294 (+32) человек, выздоровели 939 (+11) человек. Скончались 57 человек: от коронавируса -22 (+1), от сопутствующих заболеваний - 35. На домашнем карантине находятся 2524 (-120) человека.Всего в России выявлено 405 843 случая COVID-19 (прирост за сутки составил - 9 268). За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровели 171 883 человека.
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