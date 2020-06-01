Пермский аэропорт возвращается на круглосуточный режим работы
Сегодня с 20:00 аэропорт "Большое Савино" переходит на круглосуточный режим работы. Как и прежде регистрация на рейс начинается за 2 часа до отправления. "Пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) при нахождении в здании аэровокзала и на борту воздушного судна. Пассажиры с повышенной температурой тела на рейс на допускаются. Напомним, что в июне возобновляет полеты из Перми авиакомпания "Победа"- в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Анапу, авиакомпания "Nordwind" начнет выполнять рейсы в Симферополь. В июне также приступает к рейсам из Перми в Минеральные воды авиакомпания "Азимут". В расписании полетов возможны изменения. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте международного аэропорта "Пермь" - рассказал в эфире "Вести Пермь" пресс-секретарь АО "Международный аэропорт "Пермь" Евгений Кузнецов. Напомним, с 10 апреля международный аэропорт «Пермь» перешел с круглосуточного функционирования на режим работы с 8 до 20 часов местного времени. Такое решение было принято в связи с ограничением международного авиасообщения и сокращением внутренних перелетов из-за пандемии коронавируса.
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