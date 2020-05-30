В Пермском крае выздоровело более 60% всех инфицированных COVID-19
За последние сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 57 пациентов, проходящих лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от инфекции составляет на сегодня 928. На лечении находится 602 пациента с COVID-19, на карантине по предписанию главного санитарного врача – 2654. Напомним, на утро 30 мая в Пермском крае выявлено 1586 случаев заболевания коронавирусом.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»
В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"
Соликамский тракт вновь затопило
Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ
Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу
Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»
Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавиурс
Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови
Комфорт и безопасность в самоизоляции обеспечат связисты Дом.ru
Добавить комментарий: