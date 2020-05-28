В России началась акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!»
В России стартовал сбор заявок на участие в акции «Пожалуйста, дышите!». Цель этой акции в поддержку врачей, инициатором которой выступает МИА «Россия сегодня» - отдать дань благодарности и сохранить память о всех , кто оказался на переднем крае борьбы с коронавирусом. Все, кто хочет рассказать о врачах и медсестрах в больницах и госпиталях, о сотрудниках бригад «Скорой помощи», о волонтерах- их близкие и друзья, просто соседи и, конечно, пациенты, - могут присылать свои истории на адрес breathe@rian.ru. Узнать все подробности можно на сайте ria.ru. Здесь же, на этом сайте, 8 июня откроется тематический портал, где будут собраны все истории, присланные в ходе акции. Но присылать свои истории можно уже сегодня. Всероссийская акция в поддержку врачей «Пожалуйста, дышите!» продлится до конца июня.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости регионов России:
В Усолье из-за сильнейшего паводка затопило "Палаты Строгановых"
Соликамский тракт вновь затопило
Пермский край с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли РФ
Рассматривается вопрос о тестировании пермяков на иммунитет к коронавирусу
Интернет в частных жилых домах доступен в проекте «Дом.ру. Дача»
Авиакомпания «Победа» с июня возобновит полеты из Перми
У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавиурс
Владимир Путин отметил работу главы Пермского края по поддержке донорства крови
Комфорт и безопасность в самоизоляции обеспечат связисты Дом.ru
Жительницу Чусового оштрафовали за фейковую публикацию о коронавирусе
Добавить комментарий: